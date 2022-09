Criptovalute: Komainu chiama Bertrand come ceo

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Komainu, la joint venture nata nel 2018 tra Nomura e due startup di criptovalute Ledger e CoinShares, cambia il suo vertice e nomina come ceo Nicolas Bertrand, per anni membro del cda di Borsa Italiana, della Borsa di Londra ed esperto di asset digitali nonchè responsabile dei mercati derivati e materie prime (Idem) di Borsa Italiana dal 2019 al 2021.

"La tecnologia blockchain è diventata l'infrastruttura alla base della rivoluzione tecnologica globale che alimenta il potenziale dirompente delle risorse digitali. Poiché il settore continua a maturare e ad attrarre ulteriori partecipanti istituzionali, la necessità di servizi di custodia regolamentati, affidabili e indipendenti non farà che aumentare" sottolinea Bertrand.

Komainu ha come obiettivo fornire alle istituzioni soluzioni di custodia sicure e regolamentate che consentano l'esposizione all'ecosistema globale delle asset digitali. (ANSA).