Borsa: Milano maglia nera in Europa, ok Tim, giù le utility

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Milano conclude in deciso calo (-1,16% con il Ftse Mib a 20.961 punti sotto soglia 21.000), una seduta incerta, e fa peggio degli altri listini europei, anch'essi in rosso. Pesano l'allargamento dello spread e il rialzo dei rendimenti dei Btp già in tensione lunedì malgrado la buona accoglienza di Piazza Affari all'esito delle elezioni.

A spiccare nel finale è Amplifon (+3,86%) insieme a Saipem (+3,82%) grazie contratti per 1 miliardo in costa d'Avorio. Tim mette a segno una altro passo avanti (+3,41%) in attesa col nuovo governo e con esso dell'offerta di Cdp per la rete, oltre che per l'ipotesi di una vendita di Tim Brasil. Bene anche Tenaris (+3,02%) e Nexi (+2,69%) quest'ultima sull'onda del nuovo piano In coda al paniere principale ci sono invece le utilities fra i rincari dell'energia e soprattutto del gas coi timori di una mancanza di meteno per superare l'inverno dopo i danni al Nord Stream: Terna -5,49%, Enel -5,4%, Hera -5,31%, A2a -4,08%, Snam -3,92%.

Tra i titoli minori Mps ha contenuto le perdite in chiusura all'1,8% (a 29,97 euro) (ANSA).