Borsa: Europa cauta dopo Wall Street, Milano cede (-0,4%)

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Si muovono in cauto rialzo le Borse europee, malgrado l'avvio positivo di Wall Street, dove i timori di una recessione e la stretta sui tassi da parte banche centrali rallentano i mercati azioniari e spingono i rendimenti dei titoli di Stato.

Milano ha azzerato i guadagni e cede lo 0,4%, tengono invece Francoforte (+0,33%) e Parigi (+0,33%) mentre Londra che oscilla introno alla parità e la sterlina prova a recupera le perdite della vigilia.

Sostiene il listino milanese la corsa di Nexi, dopo il piano, e di Tim (entrambe +4,2%) sulle attese per la rete col nuovo governo di Centrodestra. L'incertezza sulla composizione del prossimo esecutivo con il banco di prova della Legge di Bilancio e degli impegni sul Pnrr mantengono in particolare tensione lo spread Btp Bund a 246,5 punti, sui livelli del 2013, con il rendimento del decennale italiano al 4,6% e la scadenza a 5 anni superiore alla Grecia (4% contro il 3,96% del bond di Atene).

A preccupare gli investitori anche la rirpesa del prezzo del gas dopo 4 giorni di cali ad Amsterdam (+5,2% a 182 euro al megawatora) per i danni ai gasdotti Nord Stream che fanno temere lo stop dalle foriture dalla Russia all'Europa per prossimo inverno. (ANSA).