Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,6%

Seduta positiva per la Borsa di Milano dopo le elezioni politiche: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,67% 21.207 punti.



Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa in chiusura di seduta: Londra ha segnato un aumento finale dello 0,07%, con Amsterdam in crescita dello 0,1%, mentre Parigi ha registrato un calo dello 0,2%. Più deboli i listini di Francoforte, che ha ceduto lo 0,4%, e di Madrid, che ha chiuso in calo dello 0,8%.



Giornata molto nervosa per i titoli di Stato europei, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni che verso la chiusura della seduta ha toccato quota 242 punti base, rispetto ai 231 dell'avvio, con un rendimento del prodotto del Tesoro al 4,5%. Il tasso del Btp corregge così i massimi dal 2013, mentre il differenziale supera il livello di chiusura di metà giugno, toccato sull'onda delle incertezze della Bce per lo scudo antispread, e raggiunge la quota di metà maggio 2020.