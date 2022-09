Borsa: Milano apre in lieve calo, Ftse Mib -0,49% dopo voto

(ANSA) - MILANO, 26 SET - La Borsa di Milano apre in calo dello 0,49% con il Ftse Mib a quota 20.966 punti. "L'esito elettorale è stato sostanzialmente in linea con le aspettative", spiegano gli analisti. Sul listino in calo i titoli dell'energia come Eni (-1,3%), Enel (-1,4%), debole anche Tenaris (-1,4%). In controtendenza Tim (+1,44%) e Finecobank (+2,6%).

Fuori dal listino principale Mps non fa prezzo e segna un calo teorico del 33%. (ANSA).