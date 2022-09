Borsa: Europa prosegue positiva, in calo gas e petrolio

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Le Borse europee proseguono in terreno positivo ma senza particolare slancio. Gli investitori concentrano la loro attenzione sui rischi della recessione globale mentre si attendono le prossime mosse delle banche centrali per interrompere la corsa dell'inflazione. Fari puntati anche sull'Italia dopo l'esito delle elezioni politiche. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro resta debole a 0,9696 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,2%. Maglia rosa Milano (+1%). In rialzo Francoforte e Parigi (+0,27%), piatta Londra (-0,03%), in flessione Madrid (-0,2%). I listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+1,5%). Bene anche le auto (+1%) e il trasporto (+0,8%).

Seduta in calo per le utility (-1,4%), con il prezzo del gas in flessione. Ad Amsterdam le quotazioni scendono a 171 euro al megawattora (-71,%). Scendono anche le banche (-0,5%) e le assicurazioni (-0,9%). In calo l'energia (-0,2%), con il petrolio in calo. Il Wti scende a 78,43 dollari al barile (-0,4%) e il brent a 85,73 dollari (-0,5%).

Non si allentano le tensioni sui titoli di Stato europei. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 4,45% (+13 punti base), quello spagnolo al 3,24% (+8 punti) e quello greco al 4,6% (+5 punti). Volano i tassi nel Regno Unito con il titolo a dieci anni al 4,14% (+32 punti). (ANSA).