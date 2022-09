Borsa: Europa gira in calo, pesano timori recessione

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Le Borse europee girano in calo, in una seduta all'insegna della volatilità. Non si allenta la tensione sui titoli di Stato mentre si attendono le prossime mosse delle banche centrali per raffreddare la corsa dei prezzi.

Sui mercati permangono i timori di una recessione globale con le materie prime in significativo calo.

L'indice d'area stoxx 600 cede l'1%, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. In rosso Madrid (-1,1%), Londra (-0,8%), Parigi (-0,6%) e Francoforte (-0,5%). In controtendenza Milano (+0,1%), dopo l'esito delle elezioni politiche. Sul fronte valutario l'euro prosegue in calo sul dollaro a 0,9641. In flessione anche la sterlina, scesa ai minimi storici, mentre si guarda alle prossime mosse della Bank of England che ha annunciato un aumento dei tassi d'interesse.

Sul fronte dei Titoli di Stato il rendimento del decennale è salito al 4,1% (+29 punti base).

Sul fronte azionario i listini sono appesantiti dalle utility (-1,9%), con il gas in netta flessione. Ad Amsterdam il prezzo è sceso a 169 al megawattora. In calo anche l'energia (-0,9%), con il petrolio in calo. Il Wti scende a 78,3 dollari al barile (-0,5%).

Nel vecchio continente soffrono anche le banche e le assicurazioni (-1,9%). Tengono le auto (+0,2%) con i tecnologici (+1,1%). (ANSA).