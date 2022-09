Borsa: Europa conclude incerta, Londra piatta

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa in chiusura di seduta: Londra ha segnato un aumento finale dello 0,07%, con Amsterdam in crescita dello 0,1%, mentre Parigi ha registrato un calo dello 0,2%. Più deboli i listini di Francoforte, che ha ceduto lo 0,4%, e di Madrid, che ha chiuso in calo dello 0,8%. (ANSA).