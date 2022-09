Borsa: Milano pesante (-2,2%), Spread sopra i 224 punti

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Piazza Affari appare pesante al traguardo di metà seduta. L'indice Ftse Mib cede il 2,2% a 21.303 punti con il listino principale completamente in rosso a parte Tim (+0,85%). Sale a 224,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi con il rendimento annuo italiano in crescita di13 punti al 4,284%, sopra ai livelli del giugno del 2015. Sotto pressione Tenaris (-4,52%), che sconta il calo del greggio (-2,61% a 81,28 dollari al barile) insieme a Eni (-2,77%) e Saipem (-2,29%). Pesano anche Moncler (-3,52%), insieme all'intero comparto del lusso in Europa, con i mercati asiatici ancora alle prese con la Pandemia. (ANSA).