Tim entra nella coalizione Green europea

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Tim entra a far parte della European Green Digital Coalition, progetto lanciato dalle principali aziende europee del settore ICT e sostenuto dalla Commissione e dal Parlamento Europeo, con l'obiettivo di sfruttare il potenziale delle soluzioni digitali nella trasformazione green.

Sottoscrivendo la dichiarazione 'A Green and Digital Transformation for the EU' si impegna ad anticipare entro il 2040 il raggiungimento dell'obiettivo 'net zero', previsto dalla 'Legge europea sul Clima' al 2050, per sottolineare l'impegno nella riduzione delle emissioni della propria filiera produttiva e nella scelta di fornitori sempre più sostenibili.

L'obiettivo della Coalizione, costituita nel 2021, ricorda una nota, è dimostrare il ruolo abilitante dell'industria delle telecomunicazioni per il raggiungimento degli obiettivi climatici, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 sia direttamente che indirettamente, attraverso lo sviluppo e la distribuzione di soluzioni digitali verdi ed efficienti anche in altri settori come l'energia, i trasporti, l'agricoltura e l'edilizia. (ANSA).