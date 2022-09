Salone Nautico: Cecchi, produzione +31%, vale più di 6 mld

(ANSA) - GENOVA, 22 SET - "La produzione è cresciuta del 31% toccando i 6 mld e 110 milioni con 27 mila addetti diretti. Gli addetti della produzione del 2021 sono aumentati del 10% e con la filiera raggiungono i 90 mila occupati" La nautica è dunque "il settore che in percentuale è cresciuto più di tutti gli altri settori. Un altro record è l'export della cantieristica con 3 mld e 370 mln". Lo ha detto Saverio Cecchi, presidente di Confindustria nautica, parlando durante la cerimonia di inaugurazione del Salone Nautico internazionale di Genova. Alla rassegna sono esposte oltre 1000 barche, i brand presenti sono oltre 900, i nuovi modelli 168.

Il sindaco Marco Bucci ha annunciato un accordo con Confindustria nautica per confermare il Salone a Genova fino al 2034 ed ha sottolineato che con la realizzazione del Waterfront disegnato da Renzo Piano dal 2023 per la rassegna "ci saranno 200 posti barca in più".

All'inaugurazione sono intervenuti il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, quello delle Infrastrutture Enrico Giovannini, il presidente della Liguria Giovanni Toti e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi che ha detto: "Oggi la nautica italiana è leader nel design, nell'adattarsi alle nuove tecnologie. Se altri settori procedessero così saremmo contenti ma purtroppo non è cosi'. Oggi subiamo la rapida salita dei prezzi energetici e delle materie prime e le conseguenze della guerra in Ucraina. E' la tempesta perfetta". E con un proverbio cinese ha mandato un messaggio al futuro Governo: "Se ci sono sette timonieri su 8 uomini di equipaggio la barca va a fondo".

(ANSA).