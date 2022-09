Prezzi guerra: gas stabile, leggero rialzo per il frumento

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Pochi movimenti nella mattinata per i prezzi delle materie prime, con il gas che oscilla leggermente attorno ai 190 euro al megawattora sui valori della chiusura di ieri e il petrolio che tiene quota 83 dollari al barile.

Anche tra i metalli variazioni leggere, con l'oro piatto sui 1.677 dollari l'oncia e l'argento in crescita di circa mezzo punto. In calo dell'1,5% il platino.

Tra gli alimentari salgono di circa mezzo punto percentuale sia il mais sia il frumento, con quest'ultimo sopra i 900 dollari per il contratto da 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali. (ANSA).