Moneta da 5 euro dedicata alle Figurine Panini

(ANSA) - ROMA, 22 SET - La Zecca di Stato e l'Istituto Poligrafico dedicano una moneta alle Figurine Panini. Il pezzo è stato emesso ieri dal ministero dell'Economia e delle Finanze ed è parte della Serie Eccellenze Italiane della Collezione Numismatica 2022.

La moneta è stata realizzata in argento dall'artista incisore Annalisa Masini, con un inserto colorato in tre versioni (bianco, rosso e verde). Ha un valore nominale di 5 euro Fior di Conio e una tiratura di 10mila pezzi. Il set completo in tre colori sarà invece disponibile con una tiratura di 7mila pezzi.

Sul dritto della moneta è raffigurato un simbolo caratteristico di molti prodotti Panini: una figurina con un giocatore che esegue una rovesciata su un campo da calcio. Il nome dell'azienda si può leggere in basso a sinistra, in texture, sotto il lembo rialzato della figurina. Sul rovescio invece si vede il logo ufficiale della Panini. (ANSA).