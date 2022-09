Wsj,Investindustrial punta a 52% Eataly valutato 200 mln

(ANSA) - NEW YORK, 20 SET - Investindustrial è trattative per rilevare il 52% di Eataly Spa valutato 200 milioni di euro. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Eataly potrebbe usare i fondi per aprire nuovi punti vendita e sviluppare nuovi formati. La famiglia Farinetti, la famiglia Baffigo/Miroglio e Tamburi Investment Partners controllerebbero il restante 48% della società. (ANSA).