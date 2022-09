Unicredit: avvia la seconda tranche del buy-back da 1 miliardo

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Unicredit annuncia l'avvio della seconda tranche del buy-back, per un controvalore complessivo di 1 miliardo di euro. Il gruppo guidato da Andrea Orcel, si legge in una nota, ha "definito le modalità attuative" del programma di riacquisto di azioni proprie, già autorizzato dalla Bce.

Il riacquisto di azioni ha ottenuto il via libera dall'assemblea dei soci la scorsa settimana. L'esecuzione della seconda tranche del riacquisto di azioni porta la distribuzione totale del 2021, ovvero dividendo più riacquisto di azioni proprie, a 3,75 miliardi di euro. (ANSA).