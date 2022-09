Poste: con 'Poste Storie' ripercorre i 160 anni dell'azienda

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Apre 'Poste Storie', lo spazio espositivo sulla storia di Poste Italiane allestito all'interno del Palazzo delle Poste di piazza San Silvestro a Roma in occasione delle celebrazioni del 160esimo anniversario dell'Azienda. E', spiega l'azienda, "un percorso interattivo capace di coniugare innovazione e tradizione, che descrive la vita delle donne e degli uomini di Poste Italiane, ripercorre la trasformazione del suo business e il suo legame con il territorio, al servizio degli italiani e del sistema Paese", "un viaggio tra oggetti e documenti originali, app, video e podcast in cui l'ospite procede dialogando con strumenti narrativi multimediali e digitali. Il percorso è stato sviluppato in tre sezioni: nella prima, 'i numeri', il visitatore entra in un ambiente nel quale sono proiettati i numeri e le parole che raccontano l'Azienda. Nella seconda stanza, 'La storia e il presente', il racconto si dipana tra sette percorsi tematici: strumenti di lavoro, risparmio e pagamenti, comunicazione, tecnologia, lettere e pacchi, architettura, trasporti.

Nell'ultimo ambiente, 'I valori', vengono analizzati i valori fondanti dell'Azienda attraverso l'esposizione delle opere di otto artisti contemporanei". (ANSA).