Pnrr: in anticipo target 300mila coinvolti programma lavoro

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Entro i primi giorni di ottobre saranno presi in carico al Programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) 300mila persone, raggiungendo il target previsto per la fine dell'anno. Lo sostiene il ministero del Lavoro citando i dati diffusi nei giorni scorsi dall'Anpal.

Entro il 9 settembre - si legge in una nota - "sono stati stipulati più di 175mila patti di servizio su tutto il territorio nazionale, con un flusso in crescita che ha raggiunto 6.134 patti di servizio stipulati in un giorno". L'attuazione del Programma (GOL), la riforma delle politiche attive prevista dal Pnrr e finanziata con circa 5 miliardi di euro - si legge - "prosegue a ritmo sostenuto, prevedendo così di raggiungere il target europeo dei 300mila presi in carico dal programma già nel prossimo mese di ottobre, con quasi 3 mesi di anticipo rispetto a quanto concordato con la Commissione europea. Dall'andamento delle prese in carico, oltre al predetto obiettivo, la previsione è di conseguire anche quello nazionale, ben più ambizioso: la stipula di 600mila patti di servizio, con almeno 160mila beneficiari coinvolti in attività di formazione (di cui 60mila formati in competenze digitali)". Il programma Gol dispone di risorse pari a 4,4 miliardi di euro nel complesso fino a 2025 con l'obiettivo di coinvolgere 3 milioni di beneficiari, di cui 800.000 in attività formative, 300.000 delle quali relative alle competenze digitali. (ANSA).