Pnrr: Ferraris, è in marcia ma abbiamo rivisto i listini

(ANSA) - BERLINO, 21 SET - "Il Pnrr è in marcia, siamo in linea con gli obiettivi ma per metterlo in sicurezza abbiamo dovuto rivedere i listini". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fs, Luigi Ferraris, incontrando i giornalisti in occasione della fiera Innotrans 2022 a Berlino, spiegando che l'aumento del costo dei materiali "ha raggiunto punte del 45%" e questo "prima dell'aumento dei costi dell'energia". Ferraris ha sottolineato che "bisogna lavorare di concerto col governo per gestire la dinamica dei prezzi". Fs è la più grande stazione appaltante nell'ambito del Pnrr. (ANSA).