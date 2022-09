Il miliardario francese Xavier Niel compra 2,5% di Vodafone

Atlas Investissement, il veicolo di investimento di Xavier Niel, businessman francese fondatore di Iliad, annuncia di aver acquisito una partecipazione di circa il 2,5% in Vodafone.

Vodafone è "un'interessante opportunità di investimento". Il punto di vista di Atlas Investissement "è che ci sono opportunità per accelerare sia la razionalizzazione dell''impronta' di Vodafone che la separazione delle sue risorse infrastrutturali, ridurre ulteriormente i costi, migliorare la redditività, accelerare lo sviluppo della banda larga in Germania e in altre aree geografiche e concentrare maggiormente l'attenzione sull'innovazione".