Il gas risale sopra i 200 euro in avvio ad Amsterdam

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Il prezzo del gas ritorna sopra i 200 euro al megawattora mentre il presidente russo, Vladimir Putin, chiama la Russia alla mobilitazione parziale per far fronte alla guerra in Ucraina. I future Ttf salgono del 4,7% a 203,4 euro sul mercato di Amsterdam dopo aver segnato un massimo in avvio di contrattazioni a 207 euro (+6,6%). (ANSA).