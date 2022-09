Gas: prezzo chiude in netto calo a 189 euro

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Chiusura in netto calo per il prezzo del gas, dopo l'impennata di stamane con il discorso del presidente russo Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina.

Ad Amsterdam le quotazioni hanno registrato una flessione del 2,3% a 189 euro al megawattora. Prezzo in calo anche a Londra dove si attesta a 279 penny al Mmbtu (-11,4%). (ANSA).