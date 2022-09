Borsa: Europa poco mossa attende la Fed, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Le Borse europee proseguono caute in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo.

Dopo il discorso del presidente russo Vladimir Putin, l'attenzione dei mercati si concentra ora sulla Fed che dovrebbe decidere un ulteriore robusto rialzo dei tassi. Sul fronte valutario l'euro continua a muoversi sotto la parità sul dollaro.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,5%. In rialzo Londra (+0,7%), Milano (+0,41%), Parigi (+0,1%), piatte Francoforte (-0,02%) e Madrid (-0,06%). I listini sono sostenuti dall'energia (+1,8%), con il prezzo del petrolio che rialza la testa. Il Wti sale dell'1,8% a 85,42 dollari al barile e il Brent a 92,28 dollari (+1,9%).

Corrono anche le utility (+1,8%), con il prezzo del gas in rialzo. Ad Amsterdam le quotazioni si attestano a 204 euro al megawattora (+5,9%). Sale anche a Londra dove il prezzo è pari a 322 penny al Mmbtu (+2,1%).

Tra i comparti azionari sono in flessione le banche (-0,5%) e le assicurazioni (-0,2%), con i tassi dei titoli di Stato a dieci anni che registrano un calo. Lo spread tra Btp e Bund tedesco scende a 225 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 4,13%.

A Piazza Affari volano Leonardo (+5,4%) e Tim (+4,4%). Bene anche Tenaris (+3,8%) e Eni (+2,4%). Scivolano Mps (-2,9%) e Saipem (-2,2%). (ANSA).