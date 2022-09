Borsa: Europa in calo con Putin e Fed, Francoforte -0,9%

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Le Borse europee avviano in calo le contrattazioni con gli investitori spaventati dalle parole del presidente Vladimir Putin, che segnalano un escalation nel confronto con l'Occidente in relazione alla guerra in Ucraina, e in attesa che la Fed stasera annunci una nuova stretta al costo del denaro e dia indicazioni sulla traiettoria che intende imprimere al rialzo dei tassi. A Francoforte l'indice Dax ha iniziato le contrattazioni in calo dello 0,91% a 12.555 punti, a Parigi il Cac 40 cede lo 0,85% a 5.928 punti mentre a Londra il Ftse 100 è poco mosso, in rialzo dello 0,09% a 7.199 punti.

(ANSA).