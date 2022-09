Borsa: Europa debole con Fed e Putin, corrono gas e petrolio

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Borse europee deboli in avvio, demoralizzate dal discorso del presidente russo Vladimir Putin, che ha chiamato il Paese alla mobilitazione parziale, e in attesa della decisioni della Fed sui tassi, che rischiano di soffocare l'economia nel tentativo di domare l'inflazione.

Francoforte cede lo 0,6%, Parigi lo 0,5% mentre Londra e Milano riescono a tenere la parità, in rialzo, rispettivamente, dello 0,2% e dello 0,4%. Poco mossi i future su New York.

Le parole di Putin, che ha minacciato il ricorso a ogni mezzo nella sua guerra con l'Occidente, hanno surriscaldato i prezzi dell'energia, con il gas che sale a 204 euro al megawattora ad Amsterdam (+5%) e il petrolio che avanza di quasi il 3%, con il Brent a quota 93,2 dollari. Male invece l'euro, che sconta la forza del dollaro, con cui scambia a 0,99, e l'escalation in Ucraina, con i rischi connessi per l'economia del Vecchio Continente. Calano invece i rendimenti dei titoli di Stato con il Btp che flette di 6 punti al 4,11% mentre lo spread con il bund è sostanzialmente invariato a 226 punti base.

A Piazza Affari corre Leonardo (+6,2%) con Tenaris (+3,2%), Unicredit (+2,5%) e Tim (+2,7%) mentre arrancano Mps (-3,6%), Moncler (-1%) e Recordati (-1%). (ANSA).