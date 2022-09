Prezzi guerra: gas risale 185 euro, in rialzo anche petrolio

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Dopo un avvio in calo, risale il prezzo del gas. I Ttf su ottobre ad Amsterdam, benchmark di riferimento, si assestano a 185 euro al megawattora segnando un rialzo dell1,3%. Il minimo di giornata è stato a ridosso dei 170 euro. Sale anche il petrolio con il wti sopra gli 86 dollari al barile (+0,54%) e il brent oltre 92 dollari (+0,27%).

Per quanto riguarda i metalli l'oro è in flessione dello 0,44% a 1.668 dollari l'oncia. Mentre per i prodotti alimentari sono in rialzo tanto il grano duro (+0,52%) quanto il tenero (+0,6%), rispettivamente a 914,5 e 835,4 dollari al bushel.

(ANSA).