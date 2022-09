Germania: ad agosto prezzi produzione balzano a +7,9%

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Ancora una crescita per i prezzi alla produzione in Germania. Ad agosto hanno registrato un +7,9% ben oltre le attese degli economisti, che si attendevano un +1,6%, e in accelerazione rispetto al +5,3% segnato a luglio.

Rispetto a un anno fa i prezzi alla produzione segnano un rincaro del 45,8%, molto al di sopra del 37,1 % del consensus.

