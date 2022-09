Gas: chiude in rialzo a 194 euro dopo referendum Donbass

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Giornata moto nervosa per il prezzo del gas: dopo una partenza in ribasso il metano ha ondeggiato per tutta la seduta concludendo, dopo l'annuncio dei referendum per l'annessione alla Russia nel Donbass, ad Amsterdam a 194 euro al megawattora, in aumento del 6% rispetto alla chiusura di ieri. (ANSA).