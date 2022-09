Il gas apre in calo sul mercato, lieve aumento del petrolio

Avvio in deciso calo oggi per il prezzo del gas. Ad Amsterdam. benchmark di riferimento, i Ttf su ottobre cedono il 6,18% a 171 euro al megawattora dopo una chiusura ieri a 182 euro. Prezzo del petrolio in lievissimo aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il

barile di greggio con consegna ad ottobre è scambiato a 85,81 dollari con un aumento dello 0,09%. Il Brent con consegna a novembre passa di mano a 92,22 dollari con un aumento dello 0,24%.