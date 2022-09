Borsa: Milano prosegue in calo con Europa, scontano già Fed

(ANSA) - MILANO, 20 SET - La Borsa di Milano conferma la flessione con il Ftse Mib che cede lo 0,7% a 21.985 punti.

Vendite anche sugli altri listini con Parigi che perde lo 0,74%, Francoforte lo 0,66%. Tiene sulla parità Londra dopo la chiusura per i funerali della Regina. Il mercato già sconta l'attesa stretta sui tassi da parte della Fed prevista domani.

A Piazza Affari, fuori dal paniere principale, è sotto pressione Mps (-5,58%) di cui questa settimana parte il roadshow per l'aumento. In frenata poi, tra i big, Banca Generali (-4,5%) che ha raggiunto l'accordo con l'Agenzia delle Entrate per sui rilievi fiscali pendenti. Sotto la lente Unicredit (-0,6%) con il ceo, Andrea Orcel che all'Handelsblatt spiega che eventuali M&A, ma alle giuste condizioni, possono essere un acceleratore in Germania.

Lo spread tra Btp e Bund oscilla a 227 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,16%. Il gas viaggia ad Amsterdam a quota 184 euro al megawattora con un rialzo dell'1,23%. L'euro resta sulla parità con il dollaro con cui scambia a 1,0003.

