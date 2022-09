Borsa: Asia positiva guarda a Fed, Europa attesa in rialzo

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Borse di Asia e Pacifico in rialzo in attesa della Fed che domani alzerà i tassi di altri 75 punti.

Tokyo guadagna lo 0,44% mentre in Giappone l'inflazione accelera al ritmo più rapido in 8 anni. A scambi in corso rialzo dell'1% per Hong Kong e dello 0,86% per Shenzhen. Piatta Shanghai (+0,05%) . In Cina la Banca centrale ha lasciato invariato il prime rate al 3,65%. . Tra gli altri listini, Seul sale dello 0,52% e Sydney dell'1,29%.

Previsti in rialzo tanto gli indici europei quanto i future su Wall Street. In Germania ancora una crescita per i prezzi alla produzione e sopra le stime. Ad agosto hanno segnato un +7,9%. Sull'anno l'incremento è di quasi il 46 per cento Sempre sul fronte macro dagli Usa sono attesi i dati sui permessi edilizi e le nuove costruzioni residenziali di agosto che misureranno l'andamento del mercato immobiliare. (ANSA).