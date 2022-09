Assicurazioni: arriva polizza contro furti identità digitale

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Un'assicurazione contro i furti di identità digitale per proteggere i dati sensibili legati alla vita online assicurando l'identità biometrica digitale, ossia quei dati utilizzati per accedere al proprio smartphone.

La polizza, ideata dalla società di Insurtech Wallife, specializzata sulla protezione in tre aree di ricerca (genetica, biometrica e biohacking) è stata pensata per tutelare le persone da tutti gli illeciti che possono derivare dal furto dei propri dati biometrici. Un fenomeno questo in continuo aumento.

Infatti, secondo quanto emerso da una ricerca di Ipsos presentata oggi, più di un italiano su 4, il 26%, ha subito una violazione della propria identità digitale e il 71% prenderebbe in considerazione strumenti di protezione assicurativa per far fronte a tali rischi.

"Spesso - spiega Fabio Sbianchi, fondatore di Wallife - quando compriamo uno smartphone ci viene chiesto se vogliamo assicurare lo smartphone ma non quello che c'è dentro, la nostra vita sociale, personale, finanziaria. La polizza ora copre i contenuti, non la scatola".

Il progresso tecnologico, aggiunge Maria Enrica Angelone, ceo di Wallife, "ci ha consentito di costruire gran parte della nostra vita online, esponendoci a rischi poco percepiti, ma potenzialmente dannosi per gli individui" e questa polizza è "un prodotto che inaugura un nuovo standard nel mercato assicurativo". L'assicurazione è accompagnata da un'App che affianca l'assicurato "prevenendo il rischio e mitigando il danno". "Il crescente utilizzo del web e delle piattaforme digitali da parte degli italiani comporta una sempre maggiore consapevolezza dei rischi per gli utenti", ha commentato Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos Italia. (ANSA).