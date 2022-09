Stellantis: Tavares a Torino, attese risposte per Mirafiori

(ANSA) - TORINO, 19 SET - L'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, sarà domani mattina a Torino, per parlare del futuro di Mirafiori, fabbrica simbolo del gruppo in Italia. Secondo i sindacati Tavares potrebbe andare anche nell'altra fabbrica piemontese del gruppo, a Verrone (Biella) dove si fanno i cambi.

A Torino Tavares vedrà il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, dopo il primo incontro di marzo. A Mirafiori, dove farò un giuro dello stabilimento, incontrerà anche i delegati sindacali, mentre i segretari nazionali vedranno i rappresentanti delle relazioni industriali del gruppo.

Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Associazione Quadri si aspettano risposte sul progetto per Mirafiori di un polo del riciclo delle batterie esauste e delle auto elettriche, proposto da istituzioni locali e sindacati. Attese anche risposte per le ex Meccaniche di Mirafiori, che sono legate al motore endotermiche e quindi a rischio con il passaggio all'elettrico.

Cirio e Lo Russo metteranno sul tavolo gli strumenti a loro disposizione per sostenere il gruppo a Torino e in Piemonte.

