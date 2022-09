Borsa: Milano peggiora (-1,4%), pesa stacco cedola Eni

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Si appesantisce Piazza Affari dopo 3 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib che lascia sul campo l'1,4% a 21.811 punti. Balza oltre i 229 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 5,5 punti al 4,07%. Il calo del greggio (-1,75% a 83,62 dollari al barile) e del gas naturale (-5% a 178 euro al MWh) penalizzano Saipem (-5,6%), congelata anche per eccesso di ribasso, ed Eni (-3,29%), che stacca la cedola e Tenaris (-3,68%). Difficoltà anche per Prysmian (-2,73%), Inwit (-1,56%) e Terna (-2,19%).

Si appesantiscono Unicredit (-1,83%), Banco Bpm (-1,8%) e Intesa (-1,54%), mentre gira in negativo Bper (-0,8%) e si accentua la pressione su Mps (-6,48%), dopo il crollo di venerdì scorso a seguito del via libera dell'assemblea degli azionisti all'aumento di capitale da 2,5 miliardi.

Resiste in territorio positivo Tim (+0,49%) che rimbalza dopo un avvio in calo a seguito dei recenti report di Hsbc e Barclays, che avevano fatto scivolare il titolo venerdì. In rialzo anche Amplifon (+0,8%), in parità invece Atlantia e Campari. Tra i titoli a minor capitalizzazione si evidenziano Bb Biotech (+5,22%) e Bioera (+4,64%), cedono invece Restart (-8,28%) e l'accoppiata MfeA (-6,65%) ed MfeB (-4,93%), per effetto dello stacco della cedola. (ANSA).