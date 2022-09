Borsa: Europa riduce calo dopo Wall Street, spread a 227

Si assottiglia il calo delle Borse europee con la flessione di Wall Street. Milano dove staccano il dividendo Eni (-2%), Piaggio (-1,3%), St (+0,4%) cede lo 0,21% con il Fste Mib sopra i 22mila punti. Fuori dal paniere principale soffre Mps (-6,3%) mentre questa settimana parte il road show per l'aumento dopo il via libera dell'assemblea.

Tra le altre Piazze, chiusa Londra per il funerale della Regina, Francoforte cede uno 0,62% ed è sugli stessi livelli Parigi (-0,62%). Resta sotto la lente il gas che risale 186,75 euro al megawattora pur restando in calo di mezzo punto. Il minimo di giornata è a quota 171 euro. Lo spread tra Btp e Bund risale nell'area dei 227 punti con il rendimento del decennale italiano che cresce al 4,07%. L'euro resta sotto la parità sul dollaro con cui scambia a 0,998. (ANSA).