Borsa: Europa chiude in ordine sparso, Francoforte +0,49%

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Chiusura all'insegna della volatilità e in ordine sparso per le Borse europee in attesa della Fed mercoledì. Chiusa Londra per i funerali della Regina, Francoforte guadagna lo 0,49% con il Dax a 12.804 punti. Sulla parità Madrid (+0,08%) con l'Ibex a 7.990 punti. Flessione, invece, per Parigi (-0,26%) con il Cac 40 a 6.061 punti. (ANSA).