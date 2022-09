Borsa: Asia a ranghi ridotti, occhi su Fed, Tokyo chiusa

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Seduta a ranghi ridotti per le principali Borse di Asia e Pacifico in avvio di una settimana focalizzata sulla riunione delle banche centrali di Usa, Giappone, Inghilterra e Cina, che decideranno sui tassi. Chiusa Tokyo per la Festa degli Anziani, così come non scambierà oggi Londra, dove si celebrano oggi le esequie della Regina Elisabetta II. Ha prevalso il segno meno a Taiwan (-0,93%), Seul (-1,14%) e Sidney (-0,28%). Ancora aperte Hong Kong (-1,11%), Shanghai (-0,63%), Mumbai (+0,45%) e Singapore (-0,24%). In rosso i futures sull'Europa e sui listini Usa in attesa degli interventi di alcuni membri del direttivo della Bce e della vicepresidente della Bundesbank Claudia Buch.

In calo il greggio (Wti -0,27% a 84,88 dollari al barile) e soprattutto il gas naturale (-6,8% a 175 euro al MWh al Ttf di Amsterdam). Poco mosso l'oro (+0,02% a 1.666,34 dollari l'oncia) insieme al ferro (-0,07% a 715 dollari la tonnellata). Sale invece l'acciaio (+0,49%) a 3.714 dollari la tonnellata). Sul fronte valutario il dollaro si mantiene sopra l'euro a 0,998 biglietti verdi per ogni singola moneta unica. In calo la sterlina a 1,13 dollari e lo yen, che passa di mano a 143,31 unità per ogni singolo biglietto verde.

Sulla piazza di Sidney sotto pressione il comparto estrattivo-minerario, penalizzato dai prezzi delle materie prime. Hanno pesato in particolare Paladin Energy (-4,07%) e Whiteheaven Coal (-3,71%). Più caute Bhp (-0,6%) e Rio Tinto (-0,06%). Contrastati i bancari National Australia Bank (-0,87%) e Commonwealth Bank of Australia (+0,46%). (ANSA).