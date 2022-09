Tim: chiude in caduta in Piazza Affari, -8%

Giornata da dimenticare per Tim in Borsa: il titolo, debole per tutta la seduta, ha chiuso in calo dell'8,1% a 0,182 euro al minimo storico sul report fortemente negativo di Barclays, che ha abbassato il prezzo obiettivo da 0,19 a 0,15 euro e dato un giudizio 'underweight' sul gruppo italiano.

Tim è stata penalizzata dagli analisti della banca d'affari britannica anche facendo riferimento alle ipotesi sulla rete e ai progetti di ristrutturazione, sui quali influirebbero le incertezze politiche in vista delle elezioni. (ANSA).