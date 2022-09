Dl aiuti ter: Orlando, stop alle delocalizzazioni selvagge

(ANSA) - ROMA, 16 SET - In Consiglio dei ministri "abbiamo rafforzato le norme sulle delocalizzazioni selvagge avvicinandoci allo spirito originario della mia proposta di un anno fa. Sanzioni più severe per chi non rispetta le procedure, tempi più lunghi per individuare un futuro alle aziende dismesse". Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, dopo l'ok al nuovo decreto Aiuti.

Sono "sempre di più - sottolinea il ministro - le imprese che vanno via da un giorno all'altro senza preoccuparsi dei lavoratori, delle famiglie e del tessuto sociale, economico e produttivo delle comunità che lasciano. Oggi un altro passo avanti con la soddisfazione di avere il sostegno, rispetto a qualche tempo fa, largo di politica e istituzioni".