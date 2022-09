Borsa: Milano scivola con Europa e Tim, bene Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Ultima seduta della settimana pesante per le Borse, che pagano anche la giornata delle 'Quattro streghe', cioè la scadenza contemporanea di quattro tipi di contratti di finanza strutturata (futures su indici, opzioni su indici, futures su singoli titoli e opzioni su singoli titoli) con la scadenza di oltre 3.000 miliardi in derivati su indici e azioni.

Piazza Affari ha chiuso con l'indice Ftse Mib in ribasso dell'1,14% a 22.110 punti, l'Ftse All share in calo dell'1,18% a quota 24.020. Forte discesa anche per i mercati azionari del Vecchio continente: Francoforte è stata la Borsa peggiore con un ribasso finale dell'1,6%, seguita da Amsterdam scesa dell'1,4%, Parigi dell'1,3% e Madrid dell'1,2%. Londra ha provato a contenere il calo, con un ribasso dello 0,6%.

Lo spread tra Btp e Bund a 10 anni si è mosso senza scosse, con il differenziale che ha chiuso a 226 punti base e il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,01%. L'euro ha ondeggiato attorno alla parità contro il dollaro, mentre è stata forte la discesa del prezzo del gas: il metano ha segnato un ribasso finale del 12% a 187 euro al megawattora.

In questo contesto, giornata da dimenticare per Tim, che ha chiuso in calo dell'8,1% a 0,182 euro al minimo storico sul report fortemente negativo di Barclays, che ha abbassato il prezzo obiettivo da 0,19 a 0,15 euro e peggiorato a 'underweight' il giudizio sul gruppo italiano. Male anche Cnh (-4,7%) e Buzzi (-3,2%), con Saipem che ha ceduto il 2,9%.

Generalmente calme le banche, con qualche acquisto su Bper (+0,6%) e Banco Bpm, salita di un punto percentuale. Fuori dal paniere principale della Borsa milanese, Mps ha ceduto il 5% dopo l'assemblea per la ricapitalizzazione, mentre MfeB ha perso il 4,9% a 5 euro in una giornata difficile per i gruppi media.

Molto bene invece Ariston, che è salita del 15% dopo l'acquisizione in Germania di Centrotec, annunciata alla vigilia a mercati chiusi. (ANSA).