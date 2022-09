Borsa: Milano in rosso (-2%), pesa Tim, bene Saipem

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Si conferma debole Piazza Affari nella prima ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo del 2,05% a 21.911 punti, sotto la soglia dei 22mila punti. In rosso quasi l'intero paniere a partire da Tim (-5,5%), penalizzata dal taglio al prezzo obiettivo da parte degli analisti di Barclays.

Pesano anche Cnh (-4,37%), Poste (-3%), Exor (-2,52%), Pirelli (-2,51%) e Unicredit (-2,5%), con il differenziale tra Btp e Bund tedeschi in rialzo a 230,1 punti e il rendimento annuo italiano in crescita di 2,9 punti al 4,068%. Pochi i segni positivi, limitati a Saipem (+1,27%), in vista di nuove commesse sul fronte delle infrastrutture per il gas. (ANSA).