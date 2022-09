Superbonus:al via tavolo Abi-Ance,serve intervento Entrate

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Abi e Ance hanno attivato "uno strutturale tavolo di lavoro per analizzare le tematiche riguardanti il rapporto banche e imprese edili" e "il pieno funzionamento della cessione dei crediti rivenienti dai bonus edilizi, con l'obiettivo di contribuire a creare le migliori condizioni per il pieno funzionamento del mercato delle cessioni". Lo dichiarano in una nota congiunta il Direttore generale dell'Ance Massimiliano Musmeci e il Vice direttore generale dell'Abi Gianfranco Torriero che "sollecitano l'Agenzia delle Entrate a rivedere tempestivamente il contenuto della Circolare del giugno scorso, non più coerente con le nuove norme". (ANSA).