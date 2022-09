Prezzi guerra: gas corre (+5% a 230 euro), petrolio debole

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Si conferma la corsa del gas sui mercati delle materie prime: dopo aver toccato un massimo di giornata di 244 euro al megawattora, sul listino di Amsterdam il metano verso metà seduta passa di mano sui 230 euro, in crescita del 5% rispetto alla chiusura già forte di ieri. Debole invece il petrolio, che si muove poco sotto gli 88 dollari al barile.

Calme in generale le altre materie prime: oro (sui 1.700 dollari all'oncia) e argento scendono di circa mezzo punto percentuale, mentre rame, frumento e mais sono piuttosto piatti. Qualche vendita su palladio e alluminio, entrambi in calo di circa un punto e mezzo percentuale. (ANSA).