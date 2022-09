Poste perfeziona l'acquisizione di Lis da Igt

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Poste Italiane, tramite la propria controllata PostePay, "a seguito dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e da parte delle autorità garanti della concorrenza, in data 14 settembre 2022, ha perfezionato l'acquisizione di Lis Holding da International Game Technology". Lo comunica la società.

L'operazione per l'acquisizione della ex Lottomatica Italia Servizi era stata annunciata lo scorso 28 febbraio: il corrispettivo per l'acquisto del 100% del capitale sociale di Lis è pari a 700 milioni, inclusa la cassa netta disponibile concordata convenzionalmente pari a 70 milioni.

L'acquisizione, di Lis commenta l'a.d. di Poste, Matteo Del Fante , "rappresenta la più rilevante operazione finanziaria di acquisizione nella storia di Poste Italiane, a testimonianza dell'impegno profuso ad aumentare la nostra quota di mercato nel segmento dei pagamenti in rapida crescita, rafforzando il posizionamento di PostePay come azienda leader nel settore paytech e contribuendo ulteriormente all'attuazione della nostra strategia omnicanale" "Diamo il benvenuto al management team e tutti i dipendenti e - prosegue l'a.d. - siamo lieti che Lis abbia ottenuto risultati nel primo semestre in linea con le nostre aspettative, in ulteriore accelerazione nel secondo semestre del 2022. Il pieno controllo della piattaforma proprietaria di Lis unito all'internalizzazione del know-how tecnologico, ci consentirà di avanzare ulteriormente nell'attuazione della nostra strategia omnicanale e nell'ambito delle soluzioni di pagamento". (ANSA).