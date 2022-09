Mps, l'assemblea approva l'aumento di capitale da 2,5 miliardi

(ANSA) - SIENA, 15 SET - L'assemblea di Mps ha approvato a larghissima maggioranza, con il 99,63% dei voti, l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, dando delega al cda di dare esecuzione alla ricapitalizzazione. In precedenza l'assise aveva approvato con maggioranze largamente superiori al 99% dei voti espressi anche l'abbattimento del capitale per perdite e il raggruppamento delle azioni. A decidere le votazioni il Tesoro, la cui quota del 64,23% rappresenta la quasi totalità del capitale intervenuto in assemblea, pari al 65,22% al momento del voto sull'aumento di capitale (ANSA).