Hackerato profilo Twitter Mite,in foto ideatore criptovaluta

(ANSA) - ROMA, 15 SET - E' stato hackerato nella notte fra mercoledì e giovedì il profilo Twitter del ministero della Transizione ecologica. Invece della foto ufficiale, appariva un'immagine del fondatore di Ethereum, il canadese di origine russa Vitalik Buterin. Ethereum è uno dei maggiori fornitori al mondo di criptovalute. L'hackeraggio del sito del Mite è avvenuto stanotte, nel momento in cui la società cambiava il suo sistema di validazione delle criptovalute, per ridurre il consumo di energia del 99,95%. Si pensa che l'hackeraggio sia un tentativo di truffa: uno dei tweet prometteva la distribuzione gratuita di criptovalute da parte di Buterin. In mattinata la foto dell'imprenditore è stata rimossa. (ANSA).