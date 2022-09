Fitch, crisi gas pesa su Italia, Pil -0,7% nel 2023

(ANSA) - MILANO, 15 SET - La crisi del gas porta l'Europa in recessione e per l'Italia, tra i paesi più esposti, significa un Pil in contrazione dello 0,7% nel 2023. E' la visione di Fitch nel suo Global Economic Outlook 2022.

"La crisi del gas in Europa, l'inflazione elevata e una forte accelerazione dell'inasprimento della politica monetaria globale sta dando un pesante tributo alle prospettive economiche" scrivono gli analisti che tagliano nettamente le previsioni di crescita globale. "La zona euro e il Regno Unito dovrebbe ora entrare in recessione entro la fine dell'anno e gli Stati Uniti dovrebbe subire una lieve recessione a metà del 2023" spiegano. (ANSA).