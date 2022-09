Borsa: Europa incerta aspetta Wall Street, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 15 SET - I mercati azionari del Vecchio Continente doppiano la boa di metà giornata sempre molto cauti, in attesa dell'avvio di Wall Street reduce dalla scivolata di ieri: la Borsa migliore è quella di Madrid in rialzo dello 0,7%, con Londra in crescita dello 0,4% e Milano dello 0,3% nell'indice Ftse Mib. Piatte Francoforte e Amsterdam, con Parigi in calo dello 0,3%.

Il gas resta in rialzo a quota 228 euro al megawattora, così come si conferma la tensione sui titoli di Stato del Vecchio Continente: lo spread è stabile sui 227 punti base ma il rendimento del Btp a 10 anni rimane su quota 4%. Poco convinto l'euro, che si conferma di qualche frazione sotto la parità (0,99) contro il dollaro.

Con i futures sull'avvio di Wall Street incerti, in Piazza Affari spiccano Inwit, sul risiko delle torri, e Prysmian che salgono di oltre il 2%, con Fineco ora migliore tra i bancari in crescita dell'1,8%. Fuori dal paniere principale, Mps sale del 2,6% a 0,36 euro nel giorno dell'assemblea.

A Milano vendite invece su Eni, che cede circa un punto percentuale, Banca Mediolanum (-1,4%), Banca Generali (-1,7%) e Campari, in calo dell'1,8%. (ANSA).