Borsa: Europa in rosso segue Wall Street, gas scende a 219

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Borse europee tutte tinte di rosso con l'avvio di Wall Street e una serie di dati macro dagli Stati Uniti. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede oltre mezzo punto con titoli legati all'energia, ai beni di consumo e all'immobiliare sotto vendita. Tra le singole Piazze, Parigi è la peggiore e lascia sul terreno lo 0,93%. Mentre Francoforte cede lo 0,34, Londra lo 0,10%, Milano lo 0,26 per cento.

Sul Ftse Mib (22.355 punti) vanno giù Campari (-2,75%), Tim (-2,4%), Saipem (-2,2%) ed Eni (-2,35%) . Sempre in evidenza, fuori dal paniere principale, Inwit (+4,66%) sul risiko delle torri e Mps (+3,25%) con l'assemblea chiamata a dare il via libera all'aumento da 2,5 miliardi.

Il gas è sempre sotto la lente. Ad Amsterdam il prezzo riduce il rialzo ad +0,52% scendendo a 219 euro al megawatt da un massimo di giornata su quota 244 euro. Lo spread tra Btp e Bund è nell'area dei 226 punti con il rendimento del decennale italiano che lambisce il 4%. L'euro è in saliscendi e torna a 0,99 sul dollaro. (ANSA).