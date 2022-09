Borsa: Asia cauta, Cina cede su mancato intervento tassi

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico poco mossi, con l'esclusione delle Borse cinesi, molto pesanti dopo il mancato intervento della Banca centrale sui tassi. Pechino secondo gli operatori infatti non può discostarsi troppo dalle scelte della Fed per non indebolire lo yuan e questo la limita negli interventi a sostegno dell'economia, rallentata dai lockdown anti Covid.

Così Shanghai si appresta a chiudere in calo di quasi due punti percentuali, mentre Shenzhen scivola del 3%. Calmi gli altri listini dell'area: Tokyo è di qualche frazione sotto la parità nonostante il boom del deficit commerciale del Giappone, così come Hong Kong. Piatta anche la Borsa di Taiwan, in ribasso dello 0,2% la chiusura di Seul, in speculare crescita dello 0,2% Sidney.

Incerti i futures sull'avvio dei listini europei. (ANSA).