Banche: Comitato Basilea, rialzo tassi spinge i ricavi

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il Comitato di Basilea per le banche, l'organizzazione che mette a punto le regole internazionali del settore, sottolinea "come i tassi di interesse in rialzo dovrebbero sostenere i ricavi da intermediazione". In una nota al termine di una due giorni di riunioni, il Comitato rivendica come il comparto bancario sia più solido rispetto alla precedente crisi proprio grazie alle norme di Basilea III e invita le banche centrali e le autorità di vigilanza a tenere in conto i rischi di "un'alta e persistente inflazione e di una possibile" recessione. Il Comitato ha quindi lavorato su altri temi come i rischi legati al cambiamento climatico, la cybersicurezza e i test per le banche sistemiche a livello globale. (ANSA).